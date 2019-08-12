2019-08-12T17:04:44+03:00
Общество

Депутат из Черняховска лишился мандата из-за конфликта интересов

Виктор Сергеев
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Депутат окружного совета Черняховского городского округа лишился мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Депутат Олег Кацуба арендовал помещение для приема избирателей у аффилированной с ним организации, по-сути – у самого себя. Местный бюджет компенсировал ему эти «расходы» в размере 180 тысяч рублей.

Конфликт интересов выявила Служба по противодействию коррупции Калининградской области. В последующем он, по решению суда, вернул деньги, а следом и депутатский мандат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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