Депутат из Черняховска лишился мандата из-за конфликта интересов
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Депутат окружного совета Черняховского городского округа лишился мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Депутат Олег Кацуба арендовал помещение для приема избирателей у аффилированной с ним организации, по-сути – у самого себя. Местный бюджет компенсировал ему эти «расходы» в размере 180 тысяч рублей.
Конфликт интересов выявила Служба по противодействию коррупции Калининградской области. В последующем он, по решению суда, вернул деньги, а следом и депутатский мандат.
ИСТОЧНИК KP.RU