Министр: Чаще всего через портал госуслуг калининградцы записываются к врачу

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-12T17:14:21+03:00

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За первое полугодие 2019 года жители Калининградской области более 450 тысяч раз воспользовались услугами портала «Госуслуги». Об этом сообщил глава министерства цифровых технологий и связи Алексей Игнатенко.

По его словам, среди федеральных услуг самая массовая – запись к врачу. С начала года на сайте индексировано более 250 тысяч таких записей, поступивших от жителей области. Следующие в рейтинге популярности – оформление загранпаспорта - 20 300 услуг, замена водительских прав - 7 400 услуг и получение водительских прав - 6 400 услуг.

Калининградцы также часто заходят на сайт gosuslugi.ru, чтобы оформить электронную справку об отсутствии судимости – более 6 200 раз и получить сведения из бюро кредитных историй – свыше 3 400. С помощью портала госуслуг 1 700 калининградских детей были записаны в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU