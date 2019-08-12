Алиханов – о долгострое в Балтийске: Надеемся, через полтора года дом будет сдан

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-12T17:34:29+03:00

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Строительство долгостроя в Балтийске – 80-квартирного многоэтажного дома на улице Каплунова в Балтийске может быть завершено через полтора года. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Дом на Каплунова уже более семи лет стоит недостроенным. Однако недавно появилась компания, которая взяла обязательства достроить многоэтажку. Более того, в прошлом месяце инвестор получил разрешение на строительство.

- Это единственный долгострой в Балтийске. Надеемся, наши совместные усилия приведут к положительному результату, и через полтора года дом будет сдан, – сказал глава региона, добавив, что инвестор уже договорился об открытии кредитной линии с АО «Банк Дом.РФ» на возобновление строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU