Оксана Акиньшина представит в Калининграде фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-12T17:35:17+03:00

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В Калининград на фестиваль короткометражного кино «Короче-2019» приедет Оксана Акиньшина. Об этом арт-директор и отборщик фестиваля «Короче» Артем Рыжков сообщил на своей страничке в VK.

Он рассказал, что в рамках фестиваля 16 августа в Центральном парке покажут фильмы-победителей прошлого года, а потом Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков и Режиссер Петр Буслов представят «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Артем Рыжков отметил, что Центральный парк – правильное место для этого фильма.

Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU