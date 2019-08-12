Оксана Акиньшина представит в Калининграде фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Показ состоится в рамках фестиваля «Короче»
Кадр из фильма.Фото: kinopoisk.ru
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В Калининград на фестиваль короткометражного кино «Короче-2019» приедет Оксана Акиньшина. Об этом арт-директор и отборщик фестиваля «Короче» Артем Рыжков сообщил на своей страничке в VK.
Он рассказал, что в рамках фестиваля 16 августа в Центральном парке покажут фильмы-победителей прошлого года, а потом Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков и Режиссер Петр Буслов представят «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Артем Рыжков отметил, что Центральный парк – правильное место для этого фильма.
Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU