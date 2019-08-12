В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда пройдет ремонт на этой неделе

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-12T17:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на этой неделе поддерживающий ремонт пройдет улицах Курортной, Кирпичной, Портовой, Дадаева, Артиллерийской, Мариупольской, Велижской, Алябьева, Узловой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Продолжается ремонт на улице Киевской, там проходит разработка грунта и одновременно ремонтируют водопроводные сети. На улице Горького, на участке от 3-й Большой Окружной до ул. Панина, укладывают верхний слой асфальта на проезжей части и асфальтобетонное покрытие на тротуарах.

В районе учебного корпуса БФУ формируют щебёночное основание и устанавливают бордюрные камни. На участке от ул. Черняховского, в районе Центрального рынка, сооружают плиточное покрытие.

На Балтийском шоссе ремонт – в завершающей стадии, сейчас обустраивают обочины. На пешеходной зоне ул. Проф. Баранова сооружают подпорную стену, прокладывают линии наружного освещения, в районе башни Врангеля формируют щебёночное основание.

Капитально ремонтируют тротуары по улицам Тельмана, по пр. Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарева, по ул. Тургенева в р-не дома № 29, Интернациональной, Емельянова (в районе дома № 148).

ИСТОЧНИК KP.RU