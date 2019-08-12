2019-08-12T18:00:07+03:00
Общество

В Светлогорске до 16 августа возможны перебои с электричеством

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорске до 16 августа возможны перебои с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

С понедельника из-за работ на электроподстанции ожидается снижение надежности электроснабжения потребителей в Светлогорске, Отрадном, пос. Зори, Майский, Приморье, Донское, Филино.

- В случае возможных отключений электроэнергии энергетики обязуются направить все силы и средства на восстановление электроснабжения и просят проявить терпение в ожидании подачи напряжения в сеть, - сообщили в администрации.

Работы планируется завершить к 17 часам 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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