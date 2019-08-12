2019-08-12T18:27:33+03:00
Общество

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 12%

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С начала года пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составил без малого 1 млн 332 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

Отмечается, что пассажиропоток вырос на внутренних воздушных линиях, а вот на международных рейсах пассажиропоток остался в показателях прошлого года.

В июле 2019 года пассажиропоток международных воздушных линиях даже снизился на 14,2%, и составил 20203 человека.

При этом в июле выполнено 1074 самолетовылета, что на 4,5% меньше, чем за июль 2018 года, когда в Калининград прилетали болельщики ЧМ-2018.

Всего же с начала этого года аэропорт «Храброво» обслужил 6259 самолетовылетов, что больше на 4,3%, чем за семь месяцев 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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