В Калининграде запустили «горячую линию» по вопросам продажи молочных товаров по новым правилам
В Калининграде в рамках Всероссийской «горячей линии» региональное Управление Роспотребнадзора проводит с 12 по 25 августа тематическое консультирование потребителей. Задавать можно вопросы, касающиеся продажи молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях.
Как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора, специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с новыми правилами выкладки; действиям потребителей, если молочная продукция смешана на полке и выбор затруднителен и оформлением жалоб на качество и безопасность услуг.
Единый консультационный центр 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный, круглосуточно).
Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области: 8 (4012) 53-84-36.
ИСТОЧНИК KP.RU