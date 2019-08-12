2019-08-12T18:45:14+03:00
Общество

В Калининграде запустили «горячую линию» по вопросам продажи молочных товаров по новым правилам

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в рамках Всероссийской «горячей линии» региональное Управление Роспотребнадзора проводит с 12 по 25 августа тематическое консультирование потребителей. Задавать можно вопросы, касающиеся продажи молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях.

Как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора, специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с новыми правилами выкладки; действиям потребителей, если молочная продукция смешана на полке и выбор затруднителен и оформлением жалоб на качество и безопасность услуг.

Единый консультационный центр 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области: 8 (4012) 53-84-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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