В Нестеровском районе сгорел дом на четыре семьи

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-13T09:48:48+03:00

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Пожар в Нестеровском районе случился в ночь на вторник 13 августа. В 01:47 поступило сообщение о том, что на улице Центральной в поселке Ясная Поляна горит жилой дом.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в результате пожара в одноэтажном доме на четыре семьи полностью сгорела шиферная крыша. Произошло частичное обрушение конструкции.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU