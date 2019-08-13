2019-08-13T09:57:11+03:00
Общество

Генеральный консул Литвы в Калининграде покидает свой пост

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Генеральный консул Литовской Республики в Калининграде Олегас Скиндерскис завершает свою работу в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне состоялась встреча губернатора Антона Алиханова с генконсулом Литвы. Глава региона поблагодарил дипломата за многолетнюю работу.

- Именно благодаря вашему профессионализму, энтузиазму и энергии за эти годы, когда вы являлись генеральным консулом Литвы в Калининграде, удавалось сохранять и поддерживать контакты с нашими литовскими партнёрами, - отметил губернатор.

В правительстве отметили, что сегодня продолжается активное взаимодействие Калининградской области с регионами Литвы по Программе приграничного сотрудничества Россия-Литва на период 2014-2020 годы. Общий объем финансовых вложений по программе Литва-Россия до 2020 года составит порядка 25 млн евро.

Олегас Скиндерскис занимал должность генерального консула Литовской Республики в Калининграде с августа 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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