2019-08-13T10:23:07+03:00
Туризм

Зеленоградск вошел в тройку самых популярных курортов для оздоровления в сентябре

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие курорты популярны у туристов для оздоровительного отдыха в начале осени. Рейтинг был подготовлен по данным оплаченных броней гостей на проживание в отелях, квартирах и гостевых домах c 1 по 30 сентября 2019 года.

Первую тройку популярных лечебных курортов России, расположенных не на Черном и Азовском морях, составили город-курорт Кисловодск в Ставропольском крае, оздоровительный курорт на соленых озерах Соль-Илецк в Оренбургской области и курортный город Зеленоградск на берегу Балтийского моря.

По данным Tvil.ru, туристы выбирают оздоровительный отдых в сентябре на период от 2 ночей в Зеленоградске до 12 ночей в Кисловодске. Дешевле всего отдыхать в Соль-Илецке, сутки обойдутся в 1,2 тыс. рублей. Дороже — в Зеленоградске, 2,5 тыс. рублей за ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку
В Калининграде членам ОПГ грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков
В Калининграде суд на месяц закрыл мясокомбинат после проверки Россельхознадзора
В Гусеве три депутата скрыли свои доходы и имущество
Калининградец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
В Калининград прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
Юниорская сборная России по регби провела открытую тренировку в Калининграде
Прокуратура запретила вырубку 98 придорожных деревьев в Зеленоградском районе
В Гусеве с браконьера требуют взыскать 120 тысяч за убитую косулю
За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей
В Светлом ОМОН взял штурмом квартиры наркоторговцев
В Калининграде ищут дом для лисенка, которого сбила машина
В Калининграде школа № 50 увеличится на 900 мест
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключено электричество