Зеленоградск вошел в тройку самых популярных курортов для оздоровления в сентябре

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-13T10:23:07+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие курорты популярны у туристов для оздоровительного отдыха в начале осени. Рейтинг был подготовлен по данным оплаченных броней гостей на проживание в отелях, квартирах и гостевых домах c 1 по 30 сентября 2019 года.

Первую тройку популярных лечебных курортов России, расположенных не на Черном и Азовском морях, составили город-курорт Кисловодск в Ставропольском крае, оздоровительный курорт на соленых озерах Соль-Илецк в Оренбургской области и курортный город Зеленоградск на берегу Балтийского моря.

По данным Tvil.ru, туристы выбирают оздоровительный отдых в сентябре на период от 2 ночей в Зеленоградске до 12 ночей в Кисловодске. Дешевле всего отдыхать в Соль-Илецке, сутки обойдутся в 1,2 тыс. рублей. Дороже — в Зеленоградске, 2,5 тыс. рублей за ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU