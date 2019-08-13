2019-08-13T10:45:59+03:00
Общество

Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю девушку из Гурьевска

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области завершились поиски пропавшей 17-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Илону Г. обнаружили в Зеленоградске со своим приятелем. Девочку доставили в отдел полиции и передали родителям.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома, - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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