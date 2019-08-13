Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю девушку из Гурьевска
.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области завершились поиски пропавшей 17-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Илону Г. обнаружили в Зеленоградске со своим приятелем. Девочку доставили в отдел полиции и передали родителям.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома, - сообщили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU