Не закрывший дверь своего микроавтобуса калининградец лишился 53 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-13T10:40:56+03:00

Проходивший мимо уголовник проник в транспортное средство и завладел чужим имуществом

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В Советске ранее судимый 30-летний горожанин, проходя по улице Солнечной и заметив незапертую водительскую дверь припаркованного у тротуара микроавтобуса «Фиат», сразу понял, что сегодня – его день.

Проникнув в салон транспортного средства, советчанин обнаружил там борсетку. К вящей радости вора, сумочка оказалась набита деньгами. Вместе с 53 тысячами рублей добычей преступника стали мобильный телефон и документы автомобилиста.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Борсетку и документы он чуть позже выбросил, но позднее полицейским удалось все найти.

Обнаружили и украденный мобильник - в одном из магазинов города. А вот деньги, как рассказал задержанный, он успел потратить до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU