В Калининградской области продолжат вырубать деревья на опасных участках дорог
В Калининградской области создана комиссия для определения степени риска возникновения ДТП, связанных с нахождением деревьев вдоль автомобильных трасс. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
- Комиссия не берет на себя функцию определять здоровое дерево или больное, это задача других организаций. Главная задача – выявить деревья, которые находятся на опасных участках дорог, на закруглении трассы, мешают обзору автомобилистов и так далее. Члены комиссии выезжают на объекты и обследуют деревья вдоль обочин. На сегодняшний день обследованы шесть областных дорог, – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
Уже обследованы дороги «Калининград – Зеленоградск», «Калининград – Крылово через Правдинск», «Чкаловск – Люблино – Взморье», «Низовка – Каштановка», «Клюквенное – Русское», «Холмогоровка – Коврово».
Всего планируется осмотреть 14 дорог регионального или межмуниципального значения Калининградской области. По итогам обследования будет составлен акт, согласно которому ГИБДД выпишет предписания на снос деревьев, заявили в пресс-службе правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU