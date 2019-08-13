В Калининградской области продолжат вырубать деревья на опасных участках дорог

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-13T10:57:58+03:00

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В Калининградской области создана комиссия для определения степени риска возникновения ДТП, связанных с нахождением деревьев вдоль автомобильных трасс. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Комиссия не берет на себя функцию определять здоровое дерево или больное, это задача других организаций. Главная задача – выявить деревья, которые находятся на опасных участках дорог, на закруглении трассы, мешают обзору автомобилистов и так далее. Члены комиссии выезжают на объекты и обследуют деревья вдоль обочин. На сегодняшний день обследованы шесть областных дорог, – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Уже обследованы дороги «Калининград – Зеленоградск», «Калининград – Крылово через Правдинск», «Чкаловск – Люблино – Взморье», «Низовка – Каштановка», «Клюквенное – Русское», «Холмогоровка – Коврово».

Всего планируется осмотреть 14 дорог регионального или межмуниципального значения Калининградской области. По итогам обследования будет составлен акт, согласно которому ГИБДД выпишет предписания на снос деревьев, заявили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU