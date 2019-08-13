В Калининграде «Ауди» сбила 13-летнего велосипедиста
Водитель автомобиля не уступил дорогу двухколесному транспорту
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В 11:10 понедельника, 12 августа на улице Спортивной в Калининграде 40-летний водитель автомобиля марки «Ауди», выезжая со второстепенной дороги в районе дома 10 по улице Катина, решил не предоставлять преимущество в движении катившему по главной трассе пацану на велосипеде.
В результате неизбежного столкновения пострадал, конечно, велосипедист: 13-летний школьник получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU