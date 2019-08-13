В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключено электричество

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-13T10:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 августа, в Калининграде в течение дня дома на более чем 20-ти улицах останутся без электричества. Об этом сообщает пресмс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Лейт. Катина 1-11,11а,12,12м,13, 13а,14,14а,15,19,29а,77а,81,81б,83б, ул. Бассейная 79-83, пр-т Мира 134, с/т «Эфир», снт «Лето», снт «Золотой ранет», ул. Букетная 17а,19,21,24-27,30-32, ул. Краснокаменная 63,65,65б,67-77, 78-90, ул. Пехотная 15,21-35,39,41,43-45,47, 48,50,50а,51,52,53,53б,57,55, ул. Старосаперная 11 ул. Закатная 1,5а, 6,6а,7,8б,8,10, 11,13, 15,19, ул. Орловская 21,23,25,26,28,29,34,35, 32,37,42-48,51-54,54а,56,56а,56б, 56/1,56/2,57-75,77б,83,83а,85,89, 89а,91,93,99,100,110 ул. Староорудийная 1,1а,2,2а,2б,2в,4-12,14а,16,20, ул. Весенняя 1,3,3а,4,4б,5-23,24, ул. Старосаперная 1,2а,5,6,8,8а,9,11, 9а,13-23, ул.Счастливая 1,2,2а,4,4а,6,8а,8-13,13а, 14,14а,16, ул. Дивная 1,2,2а,3-9,10-14,16, пер.Сурикова 3,4,6,8, ул. Пирогова 13, 16,18-24,28 ул. Орудийная 59,77,77а,79-83,83б,87, 95-99, пер. Сурикова 1-9,20б, ул. Закатная 3а,5,32 ул. Пирогова, ул. Проф. Баранова 30,32, ул. Горького-2.

До 20 часов электричество отключено на ул. Чапаева 25,27, ул. Каштановая аллея 37а, пер. Каштановый 4а.

Подачу холодной воды планируется отключить до 14 часов на б-р Л.Шевцовой 7,13-15,25,37,33, до 16 часов – на ул. Согласия 46, пер. Рассветный1,3.

ИСТОЧНИК KP.RU