2019-08-13T10:56:42+03:00
Общество

В Калининграде школа № 50 увеличится на 900 мест

Виктор Сергеев
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Школа №50 на улице Каштановая аллея в Калининграде будет увеличено на 900 мест. Для этого сейчас ведется проектирование пристройки, рассказал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

По его словам, уже в сентябре проект строительства планируется отправить на госэкспертизу.

- В этом микрорайоне существует большая потребность в обеспечении школьных мест. Мы руководствуемся данными, которые предоставляют наши коллеги из комитета по образованию. Наша задача в текущем году получить положительное заключение государственной экспертизы с проверкой достоверности сметной стоимости, - сказал Артур Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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