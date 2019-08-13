В Калининграде ищут дом для лисенка, которого сбила машина

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-13T11:29:38+03:00

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В Калининграде ищут дом для лисенка, которого вылечили после того, как его сбила машина в Зеленоградском районе. Сообщение об этом появилось в VK-группе приюта-передержки «Клюквенное», в котором занимаются спасением и реабилитацией диких животных. Состояние животного оценивали как тяжелое, но его удалось выходить.

Зверя отдают только ответственным людям, которые обеспечат ему вольерное содержание и регулярный правильный уход.

- Вариант «Жить будет дома в клетке или на балконе» рассматривать даже не будем! Несмотря на то, что лиса щенком попала к нам в приют в тяжелом состоянии и прожила на домашней передержке с медицинским уходом продолжительное время, ручной она не стала и не станет, - говорят волонтеры и отмечают, что это только на картинке лиса – милая мордашка. На деле – дикий хищник.

Напомним, после ДТП лисенок был обезвожен и истощен, рентген показал сложный перелом челюсти. Животное находилось в стационаре под капельницей, лису кормили через шприц жидким паштетом.

ИСТОЧНИК KP.RU