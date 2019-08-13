2019-08-13T11:35:51+03:00
Общество

В Светлом ОМОН взял штурмом квартиры наркоторговцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светлом сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали троих наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое мужчин распространяли в Светлом гашиш среди молодежи. Полицейские установили личности наркоторговцев и выяснили где они хранят «дурь».

- Одновременно в разных частях города полицейские взяли штурмом квартиры злоумышленников. Там обнаружили приготовленный к сбыту гашиш. Благодаря стремительности захвата злоумышленники не успели избавиться от наркотиков, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Двоих задержанных заключили под стражу, третьего отправили под домашний арест. Сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности наркосбытчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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