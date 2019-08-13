2019-08-13T11:41:29+03:00
Общество

За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На выходных на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей сели пьяными за руль, уже буду лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку
В Калининграде членам ОПГ грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков
В Калининграде суд на месяц закрыл мясокомбинат после проверки Россельхознадзора
В Гусеве три депутата скрыли свои доходы и имущество
Калининградец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
В Калининград прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
Юниорская сборная России по регби провела открытую тренировку в Калининграде
Прокуратура запретила вырубку 98 придорожных деревьев в Зеленоградском районе
В Гусеве с браконьера требуют взыскать 120 тысяч за убитую косулю
В Светлом ОМОН взял штурмом квартиры наркоторговцев
В Калининграде ищут дом для лисенка, которого сбила машина
В Калининграде школа № 50 увеличится на 900 мест
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключено электричество