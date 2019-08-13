За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-13T11:41:29+03:00

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На выходных на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей сели пьяными за руль, уже буду лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU