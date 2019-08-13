За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
На выходных на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое водителей сели пьяными за руль, уже буду лишенными прав. За повторное пьяное вождение им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU