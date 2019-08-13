Прокуратура запретила вырубку 98 придорожных деревьев в Зеленоградском районе
.Фото: Иван МАРКОВ
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Межрайонная природоохранная прокуратура запретила вырубку деревьев в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры,
Придорожную аллею вдоль автомобильной дороги в поселке Русское «приговорил» начальник ГИБДД Зеленоградского района, который выдал представление на снос 98 деревьев. Прокуратура опротестовала это представление.
После этого прокуратура обратилась в региональное УГИБДД с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона.
ИСТОЧНИК KP.RU