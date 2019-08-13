2019-08-13T12:07:11+03:00
Спорт

Юниорская сборная России по регби провела открытую тренировку в Калининграде

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Елена Тишина
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Юниорская сборная России по регби-7 провела в Калининграде открытую тренировку накануне континентального первенства среди юных регбистов в Гданьске.

Ребята тренировались вместе с воспитанниками региональной спортшколы на поле стадиона «Сельма».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, состав россиян на этом учебно-тренировочном сборе пополнил и представитель калининградского регби Мирсобиржон Ибрагимов.

Напомним, в апреле Россия впервые принимала престижные юниорские соревнования по регби-15 среди европейских сборных. Финальные игры провели на стадионе «Калининград». Лицом турнира стал актер Иван Охлобыстин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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