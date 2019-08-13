2019-08-13T13:00:51+03:00
Общество

Калининградец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Калининграда выиграл в лотерею 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Накануне житель региона в мобильном приложении приобрел билет «Гослото «5 из 36» за 40 рублей и выиграл приз.

Как ранее писала «Комсомолка», в октябре прошлого года житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей. Абсолютный рекорд Калининградской области - 126 миллионов 925 тысяч 038 рублей. Эту сумму в мае 2015 года выиграл наш земляк, купивший билет «Гослото «6 из 45».

ИСТОЧНИК KP.RU

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