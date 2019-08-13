2019-08-13T13:32:16+03:00
Общество

В Гусеве три депутата скрыли свои доходы и имущество

Виктор Сергеев
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В Гусеве три депутата городского совета нарушили анти коррупционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из депутатов скрыл доход супруги в размере 130 тысяч рублей, другой – здание и земельный участок, также оформленный на супругу. Третий депутат и вовсе забыл, что является учредителем сразу трех коммерческих компаний.

В результате городская прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения закона и привлечь к ответственности этих депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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