В Гусеве три депутата скрыли свои доходы и имущество
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В Гусеве три депутата городского совета нарушили анти коррупционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Один из депутатов скрыл доход супруги в размере 130 тысяч рублей, другой – здание и земельный участок, также оформленный на супругу. Третий депутат и вовсе забыл, что является учредителем сразу трех коммерческих компаний.
В результате городская прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения закона и привлечь к ответственности этих депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU