В Калининграде суд на месяц закрыл мясокомбинат после проверки Россельхознадзора
В Калининграде после проверки Россельхознадзора приостановлена работа мясоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
На мясокомбинате на улице Каштановая аллея, 2А (ООО «Стандарт») были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Речь идет нарушении хранения пищевого сырья, отсутствии прослеживаемости пищевого сырья и отсутствии документов, подтверждающих безопасность пищевого сырья.
Центральный районный суд приостановил деятельность предприятия на 30 суток.
В Россельхознадзоре отметили, что ранее мясокомбинат уже привлекали к административной ответственности за хранение свиного шпика без документов, также был установлен факт фальсификации продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU