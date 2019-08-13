2019-08-13T14:10:58+03:00
Общество

В Калининграде суд на месяц закрыл мясокомбинат после проверки Россельхознадзора

Виктор Сергеев
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В Калининграде после проверки Россельхознадзора приостановлена работа мясоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

На мясокомбинате на улице Каштановая аллея, 2А (ООО «Стандарт») были выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Речь идет нарушении хранения пищевого сырья, отсутствии прослеживаемости пищевого сырья и отсутствии документов, подтверждающих безопасность пищевого сырья.

Центральный районный суд приостановил деятельность предприятия на 30 суток.

В Россельхознадзоре отметили, что ранее мясокомбинат уже привлекали к административной ответственности за хранение свиного шпика без документов, также был установлен факт фальсификации продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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