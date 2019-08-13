В Калининграде членам ОПГ грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-13T14:19:46+03:00

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В Калининграде будут судить двух членов организованной преступной группы, которая занималась продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленники фасовали наркотики, делали закладки и сообщали покупателям местонахождение после оплаты.

В ходе обыска у них изъяли крупные партии мефедрона, ЛСД, МДМА и амфетамин.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что максимальное наказание за сбыт наркотиков - 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU