СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-13T14:25:08+03:00

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В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Желтая разметка появилась на автодорогах «Добровольск-госграница» и «Калининград - Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман».

Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова отметила, что новая разметка лучше заметна на дороге, особенно при неблагоприятных погодных условиях в снегопад, дождь и туман.

- Проанализируем, будет ли достигнут положительный эффект с точки зрения повышения безопасности дорожного движения. Если да, тогда будем применять и на других дорогах региона, - сказала глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU