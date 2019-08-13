2019-08-13T14:25:08+03:00
Общество

В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку

Виктор Сергеев
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Фото: Елена ДятловаФото: Елена ДятловаФото: Facebook
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В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Желтая разметка появилась на автодорогах «Добровольск-госграница» и «Калининград - ЗнаменскОзерскГусев – Добровольск – Неман».

Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова отметила, что новая разметка лучше заметна на дороге, особенно при неблагоприятных погодных условиях в снегопад, дождь и туман.

- Проанализируем, будет ли достигнут положительный эффект с точки зрения повышения безопасности дорожного движения. Если да, тогда будем применять и на других дорогах региона, - сказала глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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