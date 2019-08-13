2019-08-13T15:17:25+03:00
Общество

Торговые палатки с янтарем перевезут от башни «Врангель» к Дому профсоюзов на ул. Сергеева

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Платки с янтарем и сувенирами, расположенные у башни «Врангель», простоят там до середины сентября, а потом торговцы должны съехать. Об этом во вторник 13 августа сообщил зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман.

- Палатки по соглашению должны 10-15 сентября съехать от башни в другое место, на площадку у Дома профсоюзов на пересечение улиц Сергеева и Черняховского, - сказал Гарри Гольдман и отметил, что палатки появятся там «в новом внешнем виде, в новом формате».

По словам заместителя председателя правительства, новая концепция развития территории башни «Врангель» не предусматривает размещение возле нее каких-либо палаток.

- Внутри – да. Внутри будут мастерские, кластерные вещи, связанные с янтарем. Перед башней «Врангель» никаких, так назовем их, стационарных палаток не будет. Исключение – ярмарочные мероприятия. - сказал Гарри Гольдман.

Напомним, башня «Врангель» является в собственности правительства региона. Объект находится в оперативном управлении Калининградского областного музея янтаря. В будущем там разместят мастерские и музейные экспонаты. После реконструкции башня будет отрыта для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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