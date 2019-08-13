На улице Белибейской в Калининграде снесли незаконную мясную палатку
.Фото: мэрия Калининграда
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На улице Белибейской в Калининграде во вторник, 13 августа, снесли незаконно установленную торговую палатку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Павильон, торгующий мясом, был выявлен во время рейда в феврале. Владельцу палатки дали время для добровольного демонтажа, однако он не захотел этого делать. Теперь ему придется заплатить за демонтаж.
В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в городе ведется работа в отношении 13 таких же незаконных объектов. Всего же в Калининграде насчитали 73 незаконных торговых павильона.
ИСТОЧНИК KP.RU