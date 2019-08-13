Гарри Гольдман выступил за цивилизованный блошиный рынок у башни «Врангель»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-13T16:58:40+03:00

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Прогонять продавцов, формирующих по выходным дням блошиный рынок у башни «Врангель» в Калининграде, не будут. Об этом во вторник 13 августа зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман сообщил во время рабочего выезда к исторической башне, территорию вокруг которой реконструируют.

- Все должно быть цивилизовано. Будем работать с людьми, будем общаться. Да, тяжело. Это долгий эволюционный процесс. Но силовыми методами действовать – это не вариант. «Собирайтесь и уходите!» - такого не будет. Оттуда, где мы разрешим эту ярмарочную деятельность, выгонять никого не собираемся, - говорит Гарри Гольдман. - Конечно, мы против того, чтобы на пешеходной улице Баранова продавали самсу, лепешки и контрафактную продукцию. Но цивилизованный блошиный рынок – неизменный атрибут практически всех пешеходных улиц.

Гарри Гольдман отметил, что власти готовы помогать торговцам.

- Мы разработали проект, показали, как собрать и разобрать временные палатки. Будем разговаривать с самозанятыми предпринимателями, которые там работают. Готовы им давать кредиты, чтобы они покупали палатки, чтобы у них все было прозрачно и понятно. Рано или поздно мы этого добьемся, - заключил зампредседателя областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU