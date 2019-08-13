2019-08-13T17:25:39+03:00
Звезды

На фестивале «Короче» в Калининграде специальное жюри выберет лучшего кинооператора

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На фестивале «Короче», который пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, впервые в этом году определят лучшего кинооператора. Отдельная премия «За лучшую операторскую работу учреждена совместно с Гильдией кинооператоров России.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, оценивать конкурсные работы, а также определять победителя будет специальное операторское жюри.

В Калининград приедет Мария Соловьева, признанный оператор, член Гильдии кинооператоров России и Татьяна Аникина, гендиректор компании «Серния-Фильм».

Победитель получит возможность взять в аренду новейшее профессиональное кинооборудование на сумму 150 тысяч рублей для своего следующего короткометражного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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