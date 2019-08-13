Калининградец оплатил свыше 90 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-13T18:32:47+03:00

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Житель Калининградской области оплатил свыше 90 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться своей машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

29-летний мужчина накопил 91 штраф за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта, а также за несоблюдение требований дорожных знаков. Сумма штрафов составила 50 тысяч рублей, однако он не спешил их оплачивать и скрывался от приставов.

Нашли его в ходе проведения мероприятия «Дорожный пристав». К тому времени сумма долга, включая исполнительский сбор, составила почти 120 тысяч рублей, так что пристав принял решение арестовать транспорт. Только после этого должник погасил задолженность по исполнительным производствам, включая исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU