На пешеходной улице Баранова могут появиться скульптуры

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-13T19:02:32+03:00

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На пешеходной части ул. Баранова в Калининграде могут появиться уличные скульптуры. Об этом во вторник 13 августа зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман сообщил во время рабочего выезда к башне «Врангель», территорию вокруг которой реконструируют под пешеходную зону.

Гарри Гольдман отметил, что функционал у пешеходной зоны на Баранова пока не тот. По его словам нужны не только и не столько торговые центры, а стрит-фуд, общественные пространства, развлечения для горожан и прочее

- Ведем разговоры с губернатором по поводу установки каких-то скульптурных композиций. Идеи уже есть, но презентовать их пока не готовы, – сказал Гарри Гольдман.

Он отметил, что пешеходная зона будет и дальше развиваться, меняться.

- То, что мы хотели от этого проекта в части благоустройства, мы получили. В направлении развития этой территории как пешеходной зоны, мы двигаемся. Вот, появилась кофейня, пекарня. Это эволюционные моменты. Не надо просить и требовать, думать, что завтра мы всех разгоним и все сделаем, и сразу будут: уличные музыканты, движущиеся фигуры, кафешки, молодежная концепция, бары, рестораны, общественные пространства. Мы к этому постепенно идем, – заключил Гарри Гольдман.

ИСТОЧНИК KP.RU