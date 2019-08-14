2019-08-14T10:31:08+03:00
Происшествия

Под Балтийском пропал 35-летний грибник

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Роман Семенов.Роман Семенов.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Калининграде в розыск объявили 35-летнего жителя Балтийска, который пропал в воскресенье 11 августа. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в соцсетях.

Известно, что Роман Семенов выходил на связь со своей мамой 11 августа в около 21:00. Сказал, что набрал грибов и ждет автобус на Балтийск в поселке Волочаевское.

После этого телефон парня оказался недоступен, домой он так и не приехал.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, небольшая борода, удлиненные русые волосы.

При себе была корзина с грибами. Был одет по-спортивному: в кроссовки и черные штаны.

Как рассказали волонтеры, в среду 14 августа будут организованы поиски пропавшего.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Романа, просьба позвонить по телефонам:

02, 102, 112, - полиция

+7(962)263-06-26 и +7(911)482-50-88 – «Центр поиска пропавших людей-Калининград»

508-038 – горячая линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в течение дня не будет света на 17-ти улицах
В ГИБДД сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе
На портале gosuslugi.ru появились пять самых востребованных в регионе социальных услуг
В Гусеве в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Пежо»
У калининградца на границе изъяли 120 кг польской малины и голубики
В море выпустили двух тюленей, которых вылечили в Калининградском зоопарке
В Гусеве срочник сломал сослуживцу челюсть
В Московском районе и на Сельме на две недели отключили горячую воду
На пешеходной улице Баранова могут появиться скульптуры
Калининградец оплатил свыше 90 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля
На фестивале «Короче» в Калининграде специальное жюри выберет лучшего кинооператора
Гарри Гольдман выступил за цивилизованный блошиный рынок у башни «Врангель»
На улице Белибейской в Калининграде снесли незаконную мясную палатку
Торговые палатки с янтарем перевезут от башни «Врангель» к Дому профсоюзов на ул. Сергеева
В Калининградской области на двух автодорогах нанесли экспериментальную разметку
В Калининграде членам ОПГ грозит до 20 лет колонии за продажу наркотиков
В Калининграде суд на месяц закрыл мясокомбинат после проверки Россельхознадзора
В Гусеве три депутата скрыли свои доходы и имущество
Калининградец выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
В Калининград прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
Юниорская сборная России по регби провела открытую тренировку в Калининграде
Прокуратура запретила вырубку 98 придорожных деревьев в Зеленоградском районе
В Гусеве с браконьера требуют взыскать 120 тысяч за убитую косулю
За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей
В Светлом ОМОН взял штурмом квартиры наркоторговцев
В Калининграде ищут дом для лисенка, которого сбила машина
В Калининграде школа № 50 увеличится на 900 мест
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключено электричество