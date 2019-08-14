Под Балтийском пропал 35-летний грибник

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-14T10:31:08+03:00

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В Калининграде в розыск объявили 35-летнего жителя Балтийска, который пропал в воскресенье 11 августа. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград.Твори добро» в соцсетях.

Известно, что Роман Семенов выходил на связь со своей мамой 11 августа в около 21:00. Сказал, что набрал грибов и ждет автобус на Балтийск в поселке Волочаевское.

После этого телефон парня оказался недоступен, домой он так и не приехал.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, небольшая борода, удлиненные русые волосы.

При себе была корзина с грибами. Был одет по-спортивному: в кроссовки и черные штаны.

Как рассказали волонтеры, в среду 14 августа будут организованы поиски пропавшего.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Романа, просьба позвонить по телефонам:

02, 102, 112, - полиция

+7(962)263-06-26 и +7(911)482-50-88 – «Центр поиска пропавших людей-Калининград»

508-038 – горячая линия.

ИСТОЧНИК KP.RU