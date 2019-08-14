В Московском районе и на Сельме на две недели отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-14T10:46:02+03:00

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Со среды несколько десятков улиц в Московском районе и на Сельме отключены от горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

До 27 августа воды не будет на улицах, получающих горячую воду от ТЭЦ-2: Батальная, Товарная, пер.Товарный, Судостроительная, Машиностроительная, Дрожжевая, Альпийская, 2-ой Альпийский переулок, Тихорецкий тупик, Тихорецкая, Инженерная, Киевская с №67, с №32; Дарвина, Летняя, Самаркандская, Щедина, Автомобильная, Толстикова, Иванихиной, Громовой, Машиностроительная, Летний проезд, Интернациональная, Карамзина, Южный Бульвар, Кошевого, Шевцовой, Карамзина, Школьная.

Также на ремонт остановлена РТС «Горького, без воды остались следующие улицы:

Балтийская 26-32; 1-3; 17-27; 5-15;

Горького 140-146;124-126а; 152; 152а; 152б; 154; 156; 158-160; 160а; 162; 164; 168а;170; 209; 211; 213; Верещагина 2;4;6 Ефремова 1; 3; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12 Зеленая 82; 78-80; 81-91 Ясная 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17 Согласия 2;1; 4-4а;6-6а; 8-10; 12-14;14а; 16-30; 26; 28; 30; Лефорта 12;14; 16; 18; 20; 22; 24 Войкова 9; Панина 9 Гайдара 111-115; 117-123; 125-129; 131-133; 135-145; 100; 102; Озерная 3; 5; 25в Горького,162в СК «Эдельвейс» Гайдара,120 «Виктория» Гайдара,136 «Альбатрос» Ефремова,10 центр творческого развития Нарвская,117 д/сад№ 55 Горького, 209б БГА Лефорта,12 Медэксперт Согласия,32 д/сад№59 Согласия,41 футбольный стадион Согласия ,39 ДС «Янтарный» Горького,148 Почта Согласия,2 Бауцентр Озерная,25а Гостиница «Патриот»

ИСТОЧНИК KP.RU