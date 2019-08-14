2019-08-14T10:45:01+03:00
Общество

В Гусеве срочник сломал сослуживцу челюсть

Виктор Сергеев
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В Калининградской области осудили военнослужащего - срочника, который избил сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Срочнику не понравилось, что один из его сослуживцев ел в неположенное время. За это он несколько раз ударил по лицу и сломал челюсть.

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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