В Гусеве срочник сломал сослуживцу челюсть
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В Калининградской области осудили военнослужащего - срочника, который избил сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Срочнику не понравилось, что один из его сослуживцев ел в неположенное время. За это он несколько раз ударил по лицу и сломал челюсть.
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.
ИСТОЧНИК KP.RU