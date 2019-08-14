В море выпустили двух тюленей, которых вылечили в Калининградском зоопарке
Двух диких тюленей, которые были спасены и прошли реабилитацию в зоопарке Калининграда, выпустили в Балтийское море. Как сообщает пресс-служба зоопарка, накануне разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания выдал Росприроднадзор.
Тюленей впустили на Куршской косе.
Речь идет об оставшихся двух тюленя их четырех, которых выходили в зоопарке. Это самка, найденная на Куршской косе и тюлененок, обнаруженный на пляже в Балтийске. Животные были истощены, ранены и обезвожены.
- Оба тюленя прошли обследование, лечение и реабилитацию. В день выпуска тюлень, найденный на Куршской косе, весил 40 кг, «найденыш» из Балтийска – 39. Животных чипировали, введя под кожу чип с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение, - рассказали в зоопарке.
Напомним, первые два тюленя из четырех спасенных были возвращены в естественную среду обитания 30 июля. Это животные, найденные в Отрадном и в Янтарном.
Кроме того, в июне в Балтийское море были выпущены два молодых тюленя, родившихся в зоопарке этой весной.
Балтийский, серый или длинномордый тюлень занесен в Международную Красную Книгу.
ИСТОЧНИК KP.RU