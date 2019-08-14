В море выпустили двух тюленей, которых вылечили в Калининградском зоопарке

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-14T10:54:53+03:00

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Двух диких тюленей, которые были спасены и прошли реабилитацию в зоопарке Калининграда, выпустили в Балтийское море. Как сообщает пресс-служба зоопарка, накануне разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания выдал Росприроднадзор.

Тюленей впустили на Куршской косе.

Речь идет об оставшихся двух тюленя их четырех, которых выходили в зоопарке. Это самка, найденная на Куршской косе и тюлененок, обнаруженный на пляже в Балтийске. Животные были истощены, ранены и обезвожены.

- Оба тюленя прошли обследование, лечение и реабилитацию. В день выпуска тюлень, найденный на Куршской косе, весил 40 кг, «найденыш» из Балтийска – 39. Животных чипировали, введя под кожу чип с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение, - рассказали в зоопарке.

Напомним, первые два тюленя из четырех спасенных были возвращены в естественную среду обитания 30 июля. Это животные, найденные в Отрадном и в Янтарном.

Кроме того, в июне в Балтийское море были выпущены два молодых тюленя, родившихся в зоопарке этой весной.

Балтийский, серый или длинномордый тюлень занесен в Международную Красную Книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU