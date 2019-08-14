В Гусеве в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Пежо»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-14T11:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Смирнова. Водитель «Ниссана» при выезде с второстепенной дороги врезался в «Пежо». В результате ДТП 14-летняя пассажир «Пежо» получила телесные повреждения.

Еще одно ДТТ произошло на автодороге Калининград-Балтийск. Там водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на «встречку», врезался в «Мерседес», а затем в «КИА».

В результате аварии пострадал 41-летний водитель «КИА».

ИСТОЧНИК KP.RU