В Гусеве в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Пежо»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусеве в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Смирнова. Водитель «Ниссана» при выезде с второстепенной дороги врезался в «Пежо». В результате ДТП 14-летняя пассажир «Пежо» получила телесные повреждения.
Еще одно ДТТ произошло на автодороге Калининград-Балтийск. Там водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на «встречку», врезался в «Мерседес», а затем в «КИА».
В результате аварии пострадал 41-летний водитель «КИА».
ИСТОЧНИК KP.RU