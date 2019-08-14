СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-14T11:30:15+03:00

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На портале gosuslugi.ru появились пять самых востребованных в регионе социальных услуг. Об этом сообщил министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко.

- На этой неделе завершены работы по переводу в электронный вид пяти самых востребованных услуг министерства соцполитики региона. В основном, это различные пособия и выплаты. До настоящего времени граждане подавали необходимые для их получения документы преимущественно в многофункциональные центры. Сейчас эти сервисы заведены также и на портал госуслуг – зарегистрированный на этой площадке заявитель может оформить услуги, не выходя из дома, – рассказал министр.

В перечень новых региональных услуг, заработавших на портале gosuslugi.ru вошли предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; предоставление регионального единовременного пособия при рождении ребенка; предоставление ежемесячного пособия на ребенка; предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье; предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Многие семьи откладывали поход в МФЦ за оформлением пособий, потому что в плотном графике ухода за новорожденным порой трудной найти 2-3 свободных часа, чтобы отнести требуемые документы. А теперь все можно оформить онлайн, не отрываясь от домашних забот, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Также, начиная с августа этого года, с помощью портала госуслуг можно записаться на прием в службу Гостехнадзора. Этот сервис будет полезен для владельцев самоходных машин, например, снегоходов или тракторов. На сайте сейчас доступна запись на прием экзаменов на право управления самоходными машинами, выдача удостоверений тракториста-машиниста, проведение техосмотра самоходных машин и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU