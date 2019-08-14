В ГИБДД сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе
В региональном управлении ГИБДД рассказали, на каких автодорогах с 13 по 18 августа будут работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.
1. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м, Гвардейский ГО
2. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 40 км 652 м, Гвардейский ГО
3. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-145 «Полесск-Большаково», 9 км 720 м, Полесский ГО
4. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-024 «Калининград-Полесск», 23 км 900 м, Гурьевский ГО
5. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-024 «Калининград-Полесск», 23 км 900 м, Гурьевский ГО
6. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 130 км 900 м, Гусевский ГО
7. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 130 км 900 м, Гусевский ГО
8. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 17 км 400 м, Светловский ГО
9. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 17 км 400 м, Светловский ГО
10. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 26 км 60 м, Багратионовский ГО
11. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 26 км 25 м, Багратионовский ГО
12. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 22 км 850 м, Светловский ГО
13. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 22 км 850 м, Светловский ГО
14. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 79 км 250 м, Черняховский ГО
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