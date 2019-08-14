В ГИБДД сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-14T11:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В региональном управлении ГИБДД рассказали, на каких автодорогах с 13 по 18 августа будут работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

1. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м, Гвардейский ГО

2. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 40 км 652 м, Гвардейский ГО

3. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-145 «Полесск-Большаково», 9 км 720 м, Полесский ГО

4. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-024 «Калининград-Полесск», 23 км 900 м, Гурьевский ГО

5. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-024 «Калининград-Полесск», 23 км 900 м, Гурьевский ГО

6. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 130 км 900 м, Гусевский ГО

7. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 130 км 900 м, Гусевский ГО

8. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 17 км 400 м, Светловский ГО

9. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 17 км 400 м, Светловский ГО

10. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 26 км 60 м, Багратионовский ГО

11. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 26 км 25 м, Багратионовский ГО

12. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 22 км 850 м, Светловский ГО

13. Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 22 км 850 м, Светловский ГО

14. Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 79 км 250 м, Черняховский ГО

ИСТОЧНИК KP.RU