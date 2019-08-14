2019-08-14T12:05:51+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет света на 17-ти улицах

Виктор Сергеев
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В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду не будет электричества и воды.

В течение дня свет будет отключен на 17-ти улицах:

ул. марш. Борзова 97-99, 101, 105, 105а

ул. Дзержинского 98а, 100-100в, 102-102д

ул. Букетная 17а-21, 25, 27, 24-32, 31

ул. Весенняя 1-5, 2-6, 7- 17, 21, 23, 25

ул. Дивная 1, 2-6, 5-9, 10, 11, 13, 14, 16

ул. Закатная 1-7, 6-10, 11-15, 19, 32

ул. Краснокаменная 63-77,76- 90

ул. Орудийная 57-61, 65, 71- 99, 100, 110

ул. Орловская 21-25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 42, 43, 44-48, 47, 51, 52, 53, 54, 54а, 56/1-2, 56аб

ул. Пехотная 15, 21-35, 26- 34, 39-43, 44, 44а, 45, 47, 48-52, 51-57

ул. Пирогова 13, 16, 18, 20-24, 28

ул. Староорудийная 1, 2, 2а-в, 6-16, 5-11, 20, 26, 56

ул. Старосаперная 1, 1а, 2-8а, 5, 12, 9-23

ул.Счастливая 1, 1а, 2-16, 11-13а

пер. Сурикова 1-9, 4-8, 20б

ул. Горького 66 (школа № 7)

ул. Земельная 1-27, 2-8а.

До 16 часов отключена холодная вода в пер. Иртышский 1, 6, 10, 12. До 15 часов будут проводиться ремонтные работы на водоводе, и будет отключена вода в домах по ул. Красноармейская 1, 7-11, 13-29.

Плановое отключение горячей воды в течение дня будет на наб. Петра Великого 7, ул. Уральская 2-16, 16а, 18, ул. Озерова 7-13, ул. Мусоргского, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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