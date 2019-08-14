2019-08-14T13:30:39+03:00
Общество

Министр пожаловалась на водителей, которые поворачивают под знак на перекрестке улиц Суворова – Железнодорожная

Виктор Сергеев
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Фото: Елена ДятловаФото: Елена ДятловаФото: Facebook
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Калининградские водители игнорируют запрещающие знаки и поворачивают налево на перекрестке улиц Суворова-Железнодорожная. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министра развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Затрону тему ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицы Киевской в Калининграде, и вот по какому поводу. То, что ее нужно ремонтировать – не обсуждается. Другого способа это сделать, не меняя схему движения транспорта, нет. Мы, совместно с городскими властями, проделали большую работу, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Перенастроили светофоры, внесли изменения в организацию дорожного движения, подготовили пути объезда и так далее. Широко информировали жителей региона об этом. На перекрестке улиц Суворова и Железнодорожной закрыли левый поворот, чтобы ускорить проезд транспорта. Однако, отдельные автомобилисты, игнорируя запрещающие знаки, поворачивают налево, - написала Елена Дятлова..

Министр отметила, что сотрудники Госавтоинспекции штрафуют нарушителей, но всё равно находятся те, кто продолжает это делать.

- Уважаемые автомобилисты, помните, что кроме вас, есть и другие участники дорожного движения. Большая просьба, относиться к ним с уважением и не нарушать правила, - написала министр развития инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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