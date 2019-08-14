Калининградские штангисты завоевали две бронзы чемпионата Европы
Люксембург принял чемпионат Европы по жиму штанги лежа, собрав в городе Хамм 400 спортсменов из 30 стран.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе сборной России медалистами стали наши земляки.
В лучшей попытке Дмитрий Лучкин, спортсмен-инструктор городской школы по силовым видам спорта, отжал от груди штангу массой 190 кг. Это позволило калининградцу занять третье место.
Третьей с результатом 62,5 кг стала медалистка чемпионатов мира по пауэрлифтингу среди ветеранов из Калининграда Евгения Чижевская.
В минспорта отметили, что этой осенью оба призера соревнований в Люксембурге представят Россию и Калининград на других престижных стартах. Дмитрий выступит в Финляндии на чемпионате Европы по жиму штанги лежа с использованием экипировки, а Евгения – на ветеранском чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР.
ИСТОЧНИК KP.RU