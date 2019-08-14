2019-08-14T14:08:58+03:00
Спорт

Калининградские штангисты завоевали две бронзы чемпионата Европы

Соревнования прошли в Люксембурге
Александр КАТЕРУША
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Люксембург принял чемпионат Европы по жиму штанги лежа, собрав в городе Хамм 400 спортсменов из 30 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в составе сборной России медалистами стали наши земляки.

В лучшей попытке Дмитрий Лучкин, спортсмен-инструктор городской школы по силовым видам спорта, отжал от груди штангу массой 190 кг. Это позволило калининградцу занять третье место.

Третьей с результатом 62,5 кг стала медалистка чемпионатов мира по пауэрлифтингу среди ветеранов из Калининграда Евгения Чижевская.

В минспорта отметили, что этой осенью оба призера соревнований в Люксембурге представят Россию и Калининград на других престижных стартах. Дмитрий выступит в Финляндии на чемпионате Европы по жиму штанги лежа с использованием экипировки, а Евгения – на ветеранском чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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