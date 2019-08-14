На отремонтированной улице Баранова исчезли металлические приствольные решетки
.Фото: Facebook
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Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на отремонтированной улице Профессора Баранова в Калининграде исчезли приствольные металлические решетки. Об этом сообщили в группе "Дежурный по городу" в Фейсбуке.
Калининградцы стали активно обсуждать причины пропажи. Кто-то предположил, что решетки отправились на дачи, их оппоненты высказали вариант, что решетки увезли на ремонт (обновленная улица Баранова открылась совсем недавно).
Представители городских властей информацию пока не прокомментировали.
ИСТОЧНИК KP.RU