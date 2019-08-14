2019-08-14T15:12:39+03:00
Общество

В поселке им. Космодемьянского изрисовали краской шесть автомобилей, припаркованных на тротуаре

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В поселке имени Космодемьянского неизвестные повредили сразу шесть автомобилей, которые были на ночь припаркованы на тротуаре. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

В группе выложены фотографии автомобилей, по которым кто-то «прошелся» баллончиком с красной краской.

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

«Автор фотографий пишет о том, что все сфотографированные машины припаркованы на тротуаре», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский таможенник попался на злоупотреблении полномочиями
Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор Рудникову и Дацышину
Калининград стал лидером рейтинга самых доступных туристических направлений
Центр Калининграда ночью останется без уличного освещения
На отремонтированной улице Баранова исчезли металлические приствольные решетки
Калининградские штангисты завоевали две бронзы чемпионата Европы
Министр пожаловалась на водителей, которые поворачивают под знак на перекрестке улиц Суворова – Железнодорожная
В Калининграде в течение дня не будет света на 17-ти улицах
В ГИБДД сообщили, на каких автодорогах установлены передвижные фоторадары на этой неделе
На портале gosuslugi.ru появились пять самых востребованных в регионе социальных услуг
В Гусеве в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Пежо»
У калининградца на границе изъяли 120 кг польской малины и голубики
В море выпустили двух тюленей, которых вылечили в Калининградском зоопарке
В Гусеве срочник сломал сослуживцу челюсть
В Московском районе и на Сельме на две недели отключили горячую воду
Под Балтийском пропал 35-летний грибник