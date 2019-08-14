В поселке им. Космодемьянского изрисовали краской шесть автомобилей, припаркованных на тротуаре
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В поселке имени Космодемьянского неизвестные повредили сразу шесть автомобилей, которые были на ночь припаркованы на тротуаре. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».
В группе выложены фотографии автомобилей, по которым кто-то «прошелся» баллончиком с красной краской.
.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
«Автор фотографий пишет о том, что все сфотографированные машины припаркованы на тротуаре», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU