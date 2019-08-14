Центр Калининграда ночью останется без уличного освещения

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-14T16:36:42+03:00

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В ночь на 15 августа в центре Калининграда будет отключено уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 24 до 7 часов утра будут отключены 225 светоточек на улицах:

Ул. Горького (от ул. Озерова, до ул. Проф.Баранова),

Ул. Озерова (от ул. Горького до Советского проспекта),

Ул. Проф.Баранова (от ул. Горького до ул. Партизанской),

Ул. Гаражная,

Ул. Юношеская, сквер по ул. Юношеская,

Ул. Калязинская,

Ул. Мусоргского,

Пер. Желябова.

ИСТОЧНИК KP.RU