Калининград стал лидером рейтинга самых доступных туристических направлений

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-14T16:47:01+03:00

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Калининград возглавил рейтинг самых доступных и подешевевших туристических направлений на бархатный сезон. Об этом сообщили в агентстве Biletix.

Как отметили в агентстве, средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в сентябре-октябре снизился как по внутренним, так и по международным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по России – с 9 429 до 9 274 рублей (-1,6%), за границу – с 19 957 до 19 204 рублей (-3,8%).

Что касается самых дешевых направлений, то, судя по данным цен забронированных авиабилетов в начале августа на сентябрь-октябрь, стали Москва – Калининград (средний чек за авиабилет туда-обратно составил 4 263 рублей), Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург (4 315 рублей), Самара – Москва (4 802 рублей), Краснодар – Калининград (5 019 рублей) и Самара – Санкт-Петербург (5 189 рублей).

Направление Москва - Калининград продемонстрировало наибольшее снижение цены по сравнению с прошлым годом: снижение среднего чека в цене составило -37%. Кроме того, подешевели перелеты по направлениям Ростов-на-Дону – Москва (-29%), Москва – Краснодар (-27%), Краснодар – Ереван (-22%) и Тюмень – Сочи (-21%).

- Самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона стали Сочи, Симферополь, Анапа, Минеральные воды и Краснодар. За границей – Тиват, Барселона, Бали, Тель-Авив и Ереван. 56% ранних бронирований приходится на внутренние направления и 44% – за границу, - добавили в агентстве Biletix.

ИСТОЧНИК KP.RU