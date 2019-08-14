2019-08-14T17:00:36+03:00
Общество

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор Рудникову и Дацышину

Сергей Юрьев
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Судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда оставила в силе приговор Игорю Рудникову и Александру Дацышину. Об этом «Комсомолке» сообщил защитник Александра Дацышина Сергей Баранов.

Издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального управления СК Виктора Леденева. Вторым фигурантом дела был экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Московский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривалось дело, не увидел вымогательства в действиях обоих обвиняемых. Их признали виновными в покушении на самоуправство.

Приговор огласили 17 июня. По статье «Самоуправство» Рудников был приговорён к наказанию в виде обязательных работ на 550 часов, однако был освобождён по отбытии. Дацышину также назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ, от которых он также освобождён по отбытии. Виктор Леденев не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу.

- Жалобу «потерпевшего» Леденева, который просил суд поселить Рудникова и Дацышина на 10 и 8 лет, соответственно, суд отклонил, - рассказал адвокат Сергей Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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