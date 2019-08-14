Калининградский таможенник попался на злоупотреблении полномочиями

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-14T17:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На сотрудника таможенного поста МАПП Морское завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте СК.

На посту был остановлен автомобиль, который направили в бокс досмотра и нашли незадекларированный товар. Однако таможенник, по версии следствия, выпустил автомобиль без прохождения необходимых таможенных процедур. Это позволило водителю не заплатить около 500 тысяч рублей таможенных платежей.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности должностного лица, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU