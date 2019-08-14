2019-08-14T19:49:02+03:00
Общество

"Не хватило смелости": Турист из Польши разыскивает калининградку, в которую влюбился на пляже

Николай Литвинов
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Это фото прислал в редакцию Анжей.Это фото прислал в редакцию Анжей.Фото: предоставлено читателями.
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Гость из Кракова Анжей Далибор разыскивает незнакомку, которую встретил на пляже в Зеленоградске. Письмо с просьбой помочь пришло сегодня в редакцию «Комсомолки».

«В начале августа я был в Калининградской области, пишет - Анжей. - И однажды я увидел на пляже молодую женщину. Это было около полудня 4 августа в Зеленогорске. Я должен сказать ей: «Девушка, вы прекрасна», но мне не хватило смелости. Пожалуйста, помогите мне и опубликуйте это фото».

Фото публикуем. Контакты Анжея есть в нашей редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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